النفط والرواتب.. أولويات أجندة زيارة السوداني إلى أربيل

2025-04-12 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، عن المواضيع التي سيبحثها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السوداني سيلتقي مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وأيضا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

وأضاف أن "الزيارة ستبحث عدة ملفات من بينها، استئناف تصدير نفط كردستان، ومسألة رواتب الموظفين، وأيضا قضية حزب العمال الكردستاني، وأوضاع المنطقة الحالية، وضرورة توحيد الموقف العراقي إزاء الصراعات والقضايا الدولية".

هذا وأعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، عن وصول طائرة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني الى أربيل عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، يستقبل اليوم في تمام الساعة 11:00 صباحاً، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، لدى وصوله إلى مطار أربيل الدولي".

هذا كشفت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، عن وجود زيارة مرتقبة للسوداني الى أربيل، من اجل بحث الملفات العالقة خصوصا ملف استئناف تصدير النفط.