2025-04-12 11:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولارا فيما كانت الأسعار ليوم الخميس الماضي 147700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار .