بمشاركة 1200 شركة محلية واجنبية.. انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال والاستثمار في بابل

2025-04-12 11:45:02 - المصدر: واع

بابل – واع – علي الخفاجيانطلقت، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الأعمال والاستثمار في محافظة بابل، بمشاركة 1200 شركة محلية وعربية وأجنبية، لعرض 450 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فعاليات ملتقى الأعمال والاستثمار انطلقت في محافظة بابل، بمشاركة 1200 شركة محلية وعربية وأجنبية، لعرض 450 فرصة استثمارية في قطاعات الكهرباء، والصناعة، والسياحة والآثار، والزراعة، والنقل".وأضاف، أن "الملتقى أقيم بحضور رئيس هيئة التصنيع الحربي، ومحافظ بابل، ورئيس مجلس المحافظة، وثلاثة محافظين من جمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى ممثلي شركات أمريكية وألمانية وعالمية، وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي".