2025-04-12 11:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلن حزب الدعوة الاسلامية، اليوم السبت، اعادة انتخاب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي اميناً عاماً للحزب.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حزب الدعوة الاسلامية خلال المؤتمر التاسع عشر اعاد انتخاب نوري المالكي اميناً عاماً للحزب".