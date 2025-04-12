لبحث جملة ملفات.. السوداني يصل إلى أربيل

2025-04-12 11:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يصل الى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق".

وقال مصدر سياسي مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم" يوم امس الجمعة، إن "السوداني سيلتقي مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وأيضا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

وأضاف أن "الزيارة ستبحث عدة ملفات من بينها، استئناف تصدير نفط كردستان، ومسألة رواتب الموظفين، وأيضا قضية حزب العمال الكردستاني، وأوضاع المنطقة الحالية، وضرورة توحيد الموقف العراقي إزاء الصراعات والقضايا الدولية".

وذكرت حكومة الإقليم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، يستقبل اليوم في تمام الساعة 11:00 صباحاً، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، لدى وصوله إلى مطار أربيل الدولي".

هذا وكشفت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، عن وجود زيارة مرتقبة للسوداني الى أربيل، من اجل بحث الملفات العالقة خصوصا ملف استئناف تصدير النفط.