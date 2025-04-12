قائد شرطة ذي قار: طرف ثالث استهدف المعلمين المتظاهرين (فيديو)

2025-04-12 11:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح العابدي، بأن هناك طرفاً ثالثاً وراء الاعتداء الذي استهدف تظاهرات المعلمين، وذلك خلال جلسة صلح عُقدت ليل أمس الجمعة، مع التربويين المتظاهرين بالمحافظة.

وأوضح اللواء العابدي خلال الجلسة، وفق مقطع فيديو حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "من غير الممكن أن يتجاوز أحد على أبيه إلا الشاذ"، مقراً بضرورة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه، في حال وقوعه؛ مشيراً إلى أن التربويين هم "آباؤنا وإخواننا".

وأكد العابدي أيضاً أن المتظاهرين التربويين لم يخطئوا، كما أن القوات الأمنية لم ترتكب خطأً في هذا السياق، بل إن الطرف الثالث هو من افتعل هذه البلبلة.

وعلى هامش الجلسة، قدم قائد الشرطة اعتذاره عما حدث، مبيناً أنه من الضروري توفير حماية أشد وأقوى للتربويين، مشدداً على عدم السماح لهؤلاء المخربين (الطرف الثالث)، بالتدخل أو الدخول.