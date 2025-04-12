2025-04-12 11:55:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

احتل العراق المرتبة الخامسة عربياً والمرتبة 109 عالمياً ضمن مؤشر الزراعة الصادر عن معهد EPI البحثي الأمريكي، الذي شمل تقييم 180 دولة حول العالم. وأوضح المعهد في تقريره، أن المؤشر يقيس الجهود المبذولة لإنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى مع الحد من مخاطر الزراعة على البيئة، مشيراً إلى أنه يعتمد على أربعة مؤشرات فرعية هي: مؤشر إدارة النيتروجين المستدامة SNMI، ومؤشر الغلة النسبية، ومخاطر تلوث المبيدات، وفائض الفوسفور. وبحسب البيانات، حصل العراق على 49.6 نقطة من أصل 100، ما وضعه في المرتبة 109 عالمياً، والخامسة عربياً في هذا التصنيف. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة عالمياً بحصولها على 83 نقطة، تلتها الأرجنتين بـ81.4 نقطة، ثم البرازيل بـ81 نقطة، وألمانيا بـ78.8 نقطة، وجمهورية الدومينيكان خامسة بـ78.7 نقطة، تلتها لاوس بـ78.5 نقطة، ثم الدنمارك بـ77.8 نقطة. في المقابل، تذيلت القائمة دول مثل ترينيداد وتوباغو وبروناي بحصولهما على 22.5 و24.1 نقطة على التوالي. وعلى الصعيد العربي، جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى بمؤشر الزراعة بحصولها على 70.7 نقطة، تلتها الكويت بـ59 نقطة، ثم السعودية بـ53.8 نقطة، ولبنان بـ50.3 نقطة، فالعراق خامساً، ومصر سادساً بـ48.9 نقطة، والسودان سابعاً بـ48.5 نقطة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام