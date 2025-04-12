2025-04-12 13:09:04 - المصدر: ايشان

رغم تلقيه دعوة رسمية من جامعة هارفارد لحضور ندوة، كشف النجم المغربي المشهور “الدوزي” أنه منع من دخول الولايات المتحدة. وفي التفاصيل، قال “الدوزي”، إنه بعد وصوله إلى المطار استعداداً للتوجه إلى أمريكا الخميس الماضي، من أجل حضور ندوة صحافية في جامعة هارفارد إثر تلقيه دعوة للمشاركة في المؤتمر العربي خلال الفترة ما بين 11 […]

ظهرت المقالة أمريكا تمنع دخول فنان مغربي إلى أراضيها بسبب زيارته للعراق أولاً على ايشان.



