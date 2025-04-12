2025-04-12 13:09:04 - المصدر: ايشان

فيما يرتقب أن تنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سلطنة عمان، اليوم السبت، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن “الخط الأحمر” الذي وضعته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران هو منعها من إنتاج سلاح نووي. وأضاف ويتكوف، الذي سيقود المحادثات في مسقط، أن المطلب الأول سيكون أن تُنهي طهران برنامجها النووي. لكنه أقرّ في […]

ظهرت المقالة مبعوث ترامب يقر بإمكانية تقديم تنازلات مقابل التوصل لاتفاق مع إيران أولاً على ايشان.



