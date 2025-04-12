العراق أكبر مستورد للحبوب من تركيا في الربع الأول من العام 2025

2025-04-12 13:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، اليوم السبت، أن العراق كان أكبر مستورد للحبوب من تركيا في الربع الأول من العام 2025.

وقال أحمد تيرياكي أوغلو في تصريحات صحفية، إن "صادرات قطاع الحبوب البقوليات والزيوت النباتية والبسكويت والمنتجات السكرية والكاكاو التركية بلغت في في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 3.2 مليارات دولار".

واضاف ان "العراق كان اعلى الدول التي صدرت اليه الحبوب ومنتجاتها التركية في الربع الأول من هذا العام بقيمة 539.1 مليون دولار، تليه أمريكا بقيمة 200 مليون دولار"، مشيرا الى ان "ثمانية من اكبر عشرة أسواق شهدت ارتفاعا تراوحت بين 11.4% و70.5%".

وتصدر العراق قائمة دول العالم في استيراد البقوليات من تركيا خلال شهر شباط الماضي.