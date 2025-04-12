وزيرة الاتصالات: خدمة (الواي فاي) ستنتهي هذا العام

2025-04-12 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم السبت، فتح أبواب الوزارة لمشاريع القطاع الخاص بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فيما بينت أن خدمة (الواي فاي) ستنتهي هذا العام.وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في كلمة لها خلال مؤتمر قمة الأعمال العراقية (IBS ) وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق له دور مهم في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتطور العالمي المتسارع في قطاعات الرقمنة والاقتصاد الرقمي وتحقيق الغايات التي تخدم قطاعات الصناعية والطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والتربية والحد من الفساد المالي والإداري، اضافة إلى تعظيم الإيرادات للاقتصاد الرقمي ونقل العراق من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المعتمد على الرقمنة".ولفتت إلى أنه "بهذا الاتجاه تقع المسؤولية على جميع الجهات المختصة والفعاليات المجتمعية وشركات القطاع الخاص والعام"، مبينة أن "وزارة الاتصالات جهة مختصة تتحرك باتجاهين: أولهما تهيئة البنى التحتية ودعم التحول الرقمي من خلال مشاريع وخطط ستراتيجية بعضها أنتج وبعضها قيد الإنجاز، والآخر باتجاه أن تكون الوزارة راعية وساندة لأي متطلبات أخرى لتحقيق الهدف الأكبر، وهو التحول الرقمي في العراق ودعم الاقتصاد الرقمي".وأعلنت الياسري عن "عن فتح الوزارة أبوابها والمساندة والدعم بقوة لأي متطلبات وافكار ومقترحات أو مشاريع يقدمها القطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي وفي مجال الامن السيبراني، وفي مجال أتمتة المؤسسات وتحولها الرقمي الشامل في مجال توفير الفرص التكنولوجية، وزيادة فرص العمل للطاقات الشابة في مجال دعم المواهب والابتكار وصناعة الخبراء، أو أي مجالات أخرى تصب في دعم الاقتصاد الرقمي وتعظيم ايرادات الدولة".واشارت الى أن "الوزارة تعنى اليوم بتوفير شبكة حكومية مؤمنة وبتزايد مستمر لربط كافة مؤسسات الدولة، فمن اجل توفير خدمات صحية وخدمات تعليمية وصناعية ومصرفية مؤتمتة نهضنا بتوفير شبكة حكومية مؤمنة في مؤسسات الدولة في بغداد والمحافظات، والعمل يجرى بوتيرة متزايدة وعلى المستوى المحلي، ولاول مرة ستشهدون في هذا العام الانتهاء من تقديم خدمات الإنترنت بتقنيات الواي فاي".