2025-04-12 13:40:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم السبت، عن إغلاق عيادة وهمية في قضاء الزبير غربي المحافظة، حيث كان صاحب العيادة يقوم بصرف أدوية وعلاج حالات مرضية، بالإضافة إلى زرق الإبر وإجراء بعض العمليات الصغرى.

وقال مدير دائرة الصحة، عباس التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "حملة ملاحقة العيادات والمراكز والصيدليات المخالفة لضوابط العمل مستمرة في البصرة، وقد حققنا إنجازات جيدة في مكافحة هذه الظواهر التي تضر بالصحة العامة، وقد أعلنّا سابقًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأضاف التميمي أن "العيادة الوهمية تم إغلاقها مؤخرًا في قضاء الزبير، وقد افتتحت قبل 15 عاماً"، مبيناً أن "أغلب هذه الإجراءات تأتي بناءً على بلاغات من المواطنين التي نتابعها وفق القانون، مع تطبيق الإجراءات المتبعة في الغلق ومصادرة الأدوية والمعدات".

وفي وقت سابق، أعلنت دائرة صحة البصرة، عن غلق ومصادرة أجهزة عدداً من الصيدليات والمختبرات والعيادات الطبية لمخالفتها الضوابط.