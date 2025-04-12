رئيس الوزراء يؤكد على مبدأ الشراكة الوطنية في مواجهة التحديات والاستحقاقات

2025-04-12 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على مبدأ الشراكة الوطنية في مواجهة التحديات والاستحقاقات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل".وأضاف البيان أن "اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع والملفات على الصعيد الوطني، في إطار حرص الحكومة على مبدأ الشراكة الوطنية والتواصل مع القوى السياسية".وجرى خلال اللقاء،، بحسب البيان، "البحث في سبل تعزيز قدرات العراق إزاء التحديات الداخلية والخارجية، والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وكل ما يتعلق بالاستحقاقات على الصعيد الوطني".وأعرب رئيس الوزراء عن "دعمه لحوار القوى السياسية في الإقليم، وحثها على الإسراع في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة لبرلمان إقليم كردستان العراق".من جهته، أشاد بارزاني "بسياسة الحكومة الاتحادية المتوازنة إزاء التطورات في المنطقة، وحرصها على مصالح العراق، ودأبها على التواصل والتشاور مع القوى السياسية الوطنية في جميع الملفات".