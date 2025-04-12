السيد الصدر يدعو إلى تظاهر سلمية الجمعة المقبلة استنكاراً للعدوان الصهيوني على غزة
2025-04-12 14:45:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، الى الخروج بتظاهرة سلمية استنكاراً للعدوان الصهيوني على غزة، الجمعة المقبلة.
ادناه نص البيان الذي حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منه:
دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، الى الخروج بتظاهرة سلمية استنكاراً للعدوان الصهيوني على غزة، الجمعة المقبلة.
ادناه نص البيان الذي حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منه: