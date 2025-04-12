2025-04-12 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، الى الخروج بتظاهرة سلمية استنكاراً للعدوان الصهيوني على غزة، الجمعة المقبلة.ادناه نص البيان الذي حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منه:



