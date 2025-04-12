2025-04-12 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيواصل منتخب العراق للجودو تألقه في البطولة العربية المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمّان، حيث أحرز أربع ميداليات ملونة في منافسات الإناث لفئتي الأشبال والناشئين، وسط منافسة قوية من نخبة المنتخبات العربية.وذكر بيان اللجنة الاولمبية تابعته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "آخر الإنجازات جاءت عن طريق اللاعبة ليان منتصر التي توجت بالميدالية الذهبية في وزن 40 كغم لفئة الأشبال (إناث)، لتضيف ذهبية جديدة إلى رصيد المنتخب الوطني، وكانت اللاعبة داليا حيدر قد افتتحت سجل الذهب للعراق، لتؤكد اللاعبات العراقيات حضوراً لافتاً في البطولة".وأضاف أن " النتائج لم تتوقف عند الذهب، إذ أحرزت اللاعبة روان مشتاق ميدالية فضية مستحقة، تبعتها ريتاج منتصر بميدالية فضية ثانية، ما يؤكد توازن الأداء بين الفئتين وقدرة اللاعبات على المنافسة في مختلف الأوزان".وبين أنه "بفضل هذه النتائج، يحتل العراق المركز الثالث في الترتيب الفرقي العام لمنافسات الإناث، وهو إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من قبل الاتحاد العراقي للجودو والكادر التدريبي في تهيئة اللاعبات وتحقيق حضور مشرّف في هذا المحفل العربي المهم".