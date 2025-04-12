على هامش منتدى أنطاليا.. نيجيرفان بارزاني يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

2025-04-12 14:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع الممثل الخاصللاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، في إطار نشاطاته ضمن منتدى أنطالياالدبلوماسي.

وذكربيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بينإقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاونالمشترك في مختلف القطاعات الحيوية".

كماناقش الجانبان، بحسب البيان، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتداعياتها علىالعراق وكوردستان ومنطقة الخليج عموماً.

وأكدالطرفان، على "ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تبنيالحوار السلمي والتفاهم المشترك كوسيلة لمعالجة الأزمات ومنع تفاقم التوترات،فضلاً عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور فعّال في جهود استقرار المنطقة".

وكانرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل امس الجمعة الى تركيا للمشاركة فيمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، وقد التقى الرئيس التركي رجب طيبأردوغان، والرئيس السوري احمد الشرع.

ويُعقدالمنتدى برعاية رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجيةالتركية، تحت شعار: "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

ويستمرالمنتدى لمدة ثلاثة أيام، من 11 - 13 من شهر نيسان/أبريل الجاري، ويشارك فيه نحوأربعة آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها، من بينهم 20 رئيس دولة ورئيس حكومة، و50وزير خارجية، و70 وزيراً آخر من مختلف الدول، إلى جانب 60 ممثلاً رفيع المستوىعن منظمات دولية.