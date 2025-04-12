الاتصالات العراقية تعتزم التخلص من خدمة (الواي فاي) هذا العام

2025-04-12 14:55:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم السبت، فتح أبواب الوزارة لمشاريع القطاع الخاص بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فيما بينت أن خدمة الواي فاي ستنتهي هذا العام. وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في كلمة لها خلال مؤتمر قمة الأعمال العراقية IBS : إن العراق له دور مهم في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتطور العالمي المتسارع في قطاعات الرقمنة والاقتصاد الرقمي وتحقيق الغايات التي تخدم قطاعات الصناعية والطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والتربية والحد من الفساد المالي والإداري. وأشارت الى، أن وزارة الاتصالات جهة مختصة تتحرك باتجاهين: أولهما تهيئة البنى التحتية ودعم التحول الرقمي من خلال مشاريع وخطط ستراتيجية بعضها أنتج وبعضها قيد الإنجاز، والآخر باتجاه أن تكون الوزارة راعية وساندة لأي متطلبات أخرى لتحقيق الهدف الأكبر، وهو التحول الرقمي في العراق ودعم الاقتصاد الرقمي. واضافت، أن الوزارة تعنى اليوم بتوفير شبكة حكومية مؤمنة وبتزايد مستمر لربط كافة مؤسسات الدولة، فمن اجل توفير خدمات صحية وخدمات تعليمية وصناعية ومصرفية مؤتمتة نهضنا بتوفير شبكة حكومية مؤمنة في مؤسسات الدولة في بغداد والمحافظات، والعمل يجرى بوتيرة متزايدة وعلى المستوى المحلي، ولاول مرة ستشهدون في هذا العام الانتهاء من تقديم خدمات الإنترنت بتقنيات الواي فاي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام