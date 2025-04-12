2025-04-12 15:00:12 - المصدر: ايشان

تتجه الأنظار إلى سلطنة عمان التي تستضيف المفاوضات الإيرانية الأميركية، بعد وصول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والوفد المرافق إلى مسقط، وكذلك المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. ورافق عراقجي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، كما أكد بنفسه في تغريدة سابقة، اليوم السبت، على منصة إكس. كما ضم الوفد الإيراني مساعدي وزير الخارجية مجيد تخت […]

ظهرت المقالة في مسقط.. التفاصيل الكاملة لـ”مفاوضات النووي” بين طهران وواشنطن أولاً على ايشان.



