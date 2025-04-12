العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجي النفط الابيض وزيت الغاز

2025-04-12 16:40:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم السبت، تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي لمنتجي زيت الغاز والنفط الأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان اليوم، إن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي في منتجي النفط الأبيض وزيت الغاز، إلى جانب تحقيقه شبه اكتفاء ذاتي في منتج البنزين"، مشيراً إلى أن "الكميات المستوردة من البنزين انخفضت بشكل كبير خلال العام إلى العام ونصف العام الأخيرين".

وأضاف، أن "حجم الاستيراد كان يصل في السابق إلى نحو 15 إلى 16 مليون لتر يومياً، أما الآن فقد تراجع إلى ما بين 5 إلى 6 ملايين لتر فقط"، موضحاً أن "الكميات المستوردة تقتصر حالياً على البنزين السوبر (عالي الأوكتين)، والذي يتم خلطه مع الإنتاج المحلي من المنتجات الوسطية في المصافي، ما يسهم في تعظيم الإنتاج وسد العجز الحاصل في البنزين".

وأكد طالب أن "الخطط الموضوعة لتحسين كفاءة المصافي وزيادة الطاقة الإنتاجية أسهمت بشكل مباشر في تقليص الحاجة إلى الاستيراد، وتحقيق تقدم ملموس نحو الاكتفاء الذاتي في المنتجات النفطية".