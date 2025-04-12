سوريا.. نسبة التجارة مع العراق انخفضت إلى 5%

2025-04-12 16:40:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس إدارة مجلس الأعمالالسوري - العراقي، إبراهيم شلش، يوم السبت، انخفاض التجارة بين العراق وسوريا إلى5 بالمئة فقط بعد أن كانت تشكل 80 بالمئة، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها سوريا فيالسنوات السابقة وغلق الحدود بين البلدين مؤخراً.

وقال شلش لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير منالتجار العراقيين لديهم وكالات حصرية لشركات ومعامل سورية، وبسبب غلق الحدود لميعد بقدرتهم التجارة ما تسبب بضرر وخسائر مالية، حيث كان العراق يستورد من سورياقبل الأزمة السورية عام 2011 بحدود 80 بالمئة".

وأوضح، أن "العراق يستورد من سورياالأغذية والخضار والفواكه والألبسة بمختلف أنواعها وصناعات البلاستيك والأدويةوغيرها الكثير، وكان اعتماد العراق على سوريا أكثر من إيران وتركيا والأردن ودولالخليج، لقرب المسافة والحدود المتلاصقة، أما حالياً فقد تراجعت حصة الموادالسورية في السوق العراقية وباتت تشكل ما نسبته 5 بالمئة فقط".

وأكد شلش، أن "غلق الحدود مع العراق أثربشكل كبير على التجار السوريين، وسبب فائضاً في المواد المصنعة داخل سوريا، لذلكهناك بحث عن أسواق جديدة غير العراقية رغم تكلفة النقل المضاعفة".

أما تأثر سوريا من توقف الاستيرادات العراقية،فقد بيّن شلش، أن "التأثير يقتصر على التمر وعجينة التمر العراقي، وهذا يعودإلى أن العراق بلد مستهلك يستورد حالياً بحدود 90 بالمئة من احتياجاته من دولالعالم المختلفة".

وتسعى سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصاديةواستئناف التبادل التجاري مع العراق، إلا أن ظهور عقبات معقدة يهدد هذه الجهود،بدءاً من رفض بغداد تسجيل الشركات السورية الجديدة، وصولاً إلى غياب الحوالاتالبنكية الرسمية بين البلدين، وفقاً لحديث سابق لشلش لوكالة شفق نيوز.

وأوضح شلش، أنه رغم استكمال سوريا متطلباتتشغيل معبر البوكمال، لا تزال حكومة بغداد مترددة في فتح الحدود مع دمشق، مما يزيدمن التحديات أمام المصدرين السوريين.

وكان مدير العلاقات العامة للهيئة العامةللمنافذ البحرية والبرية السورية، مازن علوش، كشف لوكالة شفق نيوز في 12نيسان/أبريل الجاري، عن قرب فتح منفذ البوكمال من جهة بلاده، والقائم من جهةالعراق، لتبادل حركة التجارة والنقل بين البلدين، بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهربسبب سقوط نظام الأسد.

يذكر أن وزارة الاقتصاد السورية، كشفت في تصريحخاص لوكالة شفق نيوز، في 25 كانون الثاني/ يناير 2025، عن ملامح خطتها لتعزيزالاقتصاد المحلي تضمنت دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وتعزيزالتبادل التجاري مع الدول الصديقة ومن ضمنها العراق، وكذلك وضع خطط لتحسين البنيةالتحتية اللوجستية لتسهيل حركة التصدير.

وكان وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة،باسل عبد الحنان، كشف في 6 كانون الثاني/يناير 2025، عن وجود خطط حكومية لتطويرالعلاقات الاقتصادية مع العراق.

وقال عبد الحنان، خلال مقابلة خاصة مع وكالةشفق نيوز، إن "تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق يشمل التكامل الصناعي فيالمنتجات، وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم تسهيلات عديدة بغية تبادلالمنتجات بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع إقامة مشاريع استثمارية وتبسيطالإجراءات الجمركية لتسهيل حركة السلع والخدمات".

ويُعتبر معبر القائم العراقي الحدودي مع سوريامن المنافذ المهمة للتجارة بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل عبره، خلال عام 2024،مليار دولار، بحسب إحصائيات مجلس الأعمال العراقي السوري.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم إغلاق معبرالقائم بعد تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد انسحابالحيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، حيث تم منع أي حركةعبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.