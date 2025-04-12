2025-04-12 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

في وقت تمرّ فيه البلاد بتحديات معقدة، وتتشابك فيها الأزمات ما بين الأمن والسياسة والاقتصاد، يتحرّك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بخطى محسوبة نحو تصفير الخلافات وتثبيت جسور الثقة بين بغداد وأربيل زيارة ما هي جديدة على مسامع العراقيين، لكنها تحمل هذه المرّة نبرة مختلفة نبرة مصالحة وطنية حقيقية، وحرص صادق على لمّ الشمل، وإعادة ترتيب البيت العراقي من الداخل.

من الجنوب حتى الشمال، من البصرة إلى دهوك، يفتح السوداني أبواب الحوار ويطرق ملفات حسّاسة ظلّت لسنوات محل خلاف وتأجيل، اليوم، لا شعارات تُرفع ولا وعود تُعلّق، بل خطوات على الأرض تبحث عن حلول حقيقية عن رواتب لا تُؤخّر، ونفط لا يُختلف عليه، وحدود تُدار بإنصاف، وأمن يطمئن له قلب المواطن.

هي ساعات قليلة في أربيل، لكنها قد تصنع فارقاً كبيراً في عمر وطن عطشان للاتفاق، ومتعب من الخلافات.

فيما أكد النائب باقر الساعدي ، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيبحث أربعة ملفات مهمة خلال زيارته إلى أربيل.

وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن زيارة السوداني إلى أربيل ليست مفاجأة، بل تأتي ضمن منهاج العمل الحكومي الذي يشمل زيارة المدن العراقية كافة، بدءاً من الجنوب وصولاً إلى إقليم كردستان.

وأضاف أن السوداني سيبحث خلال الزيارة ملفات أساسية تشمل الملف المالي وسبل خلق مرونة وانسيابية في ملف الرواتب، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي وخصوصاً ملف النفط، فضلاً عن الملف التجاري المتعلق بالمعابر الحدودية. كما سيُناقش الملف الأمني وسبل تعزيز الاستقرار في جميع المدن العراقية.

وأشار الساعدي إلى أن السوداني تبنى سياسة "تصفير المشاكل" بين بغداد وأربيل، ونجح في تجاوز أكثر من 70% من الملفات العالقة والمؤجلة على مر الدورات الماضية، موضحاً أن الحوار سيكون المحور الأساسي لتجاوز كافة الإشكاليات وتحقيق توافق في الرؤى بين الطرفين.

وأكد أن السوداني ينظر إلى تعزيز الجبهة الداخلية كأولوية لمواجهة التوترات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية أن يكون العراق بعيداً عن الصراعات السياسية وأن لا تكون بغداد ساحة لتلك الصراعات.

وأضاف أن زيارة السوداني ستستمر عدة ساعات، وستشمل سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين، حيث يتوقع أن تفرز هذه الزيارة مقررات مهمة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت (12 نيسان 2025)، إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يصل الى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق".

وقال مصدر سياسي مطلع في حديثه لـ "بغداد اليوم" يوم امس الجمعة، إن "السوداني سيلتقي مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وأيضا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

وأضاف أن "الزيارة ستبحث عدة ملفات من بينها، استئناف تصدير نفط كردستان، ومسألة رواتب الموظفين، وأيضا قضية حزب العمال الكردستاني، وأوضاع المنطقة الحالية، وضرورة توحيد الموقف العراقي إزاء الصراعات والقضايا الدولية".

هذا وكشفت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، عن وجود زيارة مرتقبة للسوداني الى أربيل، من اجل بحث الملفات العالقة خصوصا ملف استئناف تصدير النفط.