2025-04-12 17:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - طهران

كشفت مصدر إعلامي في وزارة النفط الإيرانية، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، أن وزير النفط محسن باك ‌نجاد، سيجري زيارة مرتقبة إلى العراق خلال الأيام المقبلة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنفط.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم": "لدينا علاقات وتفاعلات جيدة مع العراق في مجالات متعددة، وخاصة في قطاع النفط وتنفيذ المشاريع النفطية المشتركة".

وأشار المصدر إلى أن "محسن باك نجاد سيوقع مذكرات تفاهم في مجال الطاقة خلال هذه الزيارة"، مؤكداً أن "التعاون القائم بين الجانبين يسير نحو المزيد من التقدم والتكامل".

ولفت إلى أن "هذه الزيارة تأتي استمراراً لسلسلة من اللقاءات والمشاورات، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد في آذار/مارس 2025 في طهران، والذي جمعه بوزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، حيث جرى التأكيد على توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء".

وتأتي هذه الزيارة في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية للشراكة بين البلدين.