وزير خارجية عمان: المفاوضات الإيرانية الأمريكية جرت بشكل ودي ساعد في تقريب وجهات النظر

2025-04-12 17:55:12 - المصدر: الفرات نيوز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن المحادثات الإيرانية الأمريكية:

يسعدني أن أعلن أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وتوسطنا لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم.

وأود أن أشكر زميليّ على هذا التواصل الذي جرى في جو وديّ يُسهم في تقريب وجهات النظر، ويحقق في نهاية المطاف السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. سنواصل العمل معًا ونبذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف.

