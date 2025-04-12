رئيس الجمهورية يؤكد الاستعداد الدائم لدعم حقوق الكرد الفيليين

2025-04-12 18:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، استعداد رئاسة الجمهورية الدائم للوقوف إلى جانب حقوق أبناء المكون الكردي الفيلي، مبينًا أن إنصاف الكرد الفيليين يتطلب إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.وقال رئيس الجمهورية في كلمة له خلال الحفل التأبيني السنوي المركزي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي وسقوط البعث البائد، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نستذكر وبألم شديد ما وقع على أبناء هذا المكون الأصيل من ظلم واستبداد وتعسف".وأضاف، أن "إنصاف أبناء هذا المكون تستلزم حزمة من الإجراءات، فلا تزال بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المجحفة سارية المفعول، الأمر الذي يستوجب إلغاءها واستبدالها بغيرها".وأكد، أن "رئاسة الجمهورية أبدت وتبدي استعدادها الدائم للوقوف إلى جانب حقوق أبناء المكون الكردي الفيلي".