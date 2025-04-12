استثناء الهواتف والكمبيوتر من الرسوم الأمريكية المتبادلة

2025-04-12 18:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، يوم السبت،استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيسدونالد ترامب.

كما شمل الإعفاء أيضًا مكونات إلكترونية أخرى، بما في ذلك أجهزةالكمبيوتر المحمولة، وأشباه الموصلات، وشاشات التلفزيون المسطحة، والأقراصالمحمولة flash drives، وبطاقات الذاكرة، وغيرهامن أدوات تخزين البيانات.

علما أنه قد تخضع هذه المنتجات في نهاية المطاف لرسوم جمركية إضافية،لكنه من المرجح أن تكون أقل من نسبة 145% التي فرضها ترامب على السلع الصينية.

وأتت هذه التوجيهات بعدما فرض الرئيس الأمريكي قبل يومين رسومًاجمركية بنسبة 145% على المنتجات الصينية، وهي خطوة كان من المتوقع أن تؤثر سلبًاعلى شركات التكنولوجيا مثل شركة آبل، التي تُصنّع هواتف آيفون ومعظم منتجاتهاالأخرى في الصين.

في حين ردت بكين بالمثل، أمس الجمعة، ورفعت الرسوم الجمركية الإضافيةعلى السلع الأمريكية من 84% إلى 125%.

وفيما شددت على أن التعريفات الأمريكية تنافي "القوانينالاقتصادية والمنطق"، أوضحت في الوقت عينه أنه إذا استمرت أمريكا في فرض رسومإضافية فستتجاهلها.

كما اعتبرت أن حرب الرسوم "تحولت إلى لعبة أرقام وستصبح أضحوكة".

إلى ذلك، أكدت أنها ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضدالزيادات الأخيرة للتعريفات الأمريكية.

يشار إلى أن ترامب كان علق الأربعاء الماضي في خطوة مفاجئة، وبعد أياممن حرب تجارية عالمية هزّت الأسواق، الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدولوالشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوما بعد دخولها حيز التنفيذ، فيمااكتفى بالإبقاء على تعريفة الـ 10%.

إلا أنه صعد الحرب التجارية على الصين، معتبراً أنه لم يكن عليها أنترد على رفع رسومه إلى 125%، فرفعها إلى 145%.