2025-04-12 18:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انتقدت النائب عن محافظة ذي قار، زينب الخزرجي، يوم السبت، قرار وزارة الزراعةبشأن تسويق المحاصيل الزراعية، واعتبرته سبباً مباشراً في تعرّض الفلاحين لخسائرمالية كبيرة.

وقالتالخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة أصدرت قراراً ينصّ على أنالتسويق يتم وفق الخطة الزراعية، حيث إذا قام الفلاح بزراعة 90 دونماً، فإنالوزارة لا تستلم إلا 30 دونماً فقط، متجاهلة بذلك الخسائر التي يتكبّدها الفلاحوالتي تُقدّر بملايين الدنانير".

وأضافتأن "هذا القرار الحكومي تسبب بخسائر فادحة لأبناء محافظة ذي قار وباقيمحافظات الوسط والجنوب، وكان الأجدر بالحكومة ووزارة الزراعة أن تولي اهتماماًأكبر بالمنتج المحلي، وتقدم الدعم للفلاحين بدلاً من تحميلهم وحدهم نتائج هذهالسياسات الخاطئة".

وأشارتالخزرجي، إلى أن "الاعتماد الصارم على الخطة الزراعية من جهة، وفتح بابالاستيراد من دول الجوار من جهة أخرى، شكّل ضربة قاسية للمحاصيل المحلية".

وأعلنتوزارة الزراعة العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، منع استيراد وتداول 37 مادة زراعيةفي الأسواق المحلية، فيما فتحت باب الاستيراد لـ 7 محاصيل.