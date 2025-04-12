فوز الكرخ ونفط البصرة والجيش بدوري النخبة لكرة اليد

2025-04-12 18:15:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت يوم السبت، مباريات الدور الثامن منالمرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد بإقامة ثلاث مواجهات انتصر فيها الكرخونفط البصرة والجيش.

وتمكن فريق نفط البصرة من تحقيق الفوز على ضيفة السليمانيةبنتيجة 31 – 18، في مباراة جرت بقاعة البصرة المغلقة للالعاب الرياضية .

هذا وفاز فريق الجيش على ضيفه الفتوة الموصلي بنتيجة 24 –20، وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش المغلقة بالعاصمة بغداد .

واخيراً، حقق فريق الكرخ نتبجة كبيرة بتحقيقه الفوز علىضيفه المسيب 42 - 16، خلال مباراة جرت عند الساعة الرابعة من عصرالسبت، في قاعة نادي الكرخ المغلقة في العاصمة بغداد .