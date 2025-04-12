الكميات نفدت.. إقبال غير مسبوق على "الأصفر" في دهوك (صور)

2025-04-12 18:15:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد محافظة دهوك، إقبالاً كبيراً على محلات بيع الألبسةالرياضية لشراء قمصان نادي دهوك الصفراء استعداداً لدعم فريقهم في المباراةالنهائية ضد نادي القادسية الكويتي المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد (كودار طاهر)، صاحب أحد محلات البيع، لوكالة شفق نيوز، أنه منذأن وصل النادي إلى نهائي البطولة تم بيع آلاف القمصان الخاصة بالفريق بالإضافة إلىالأعلام والشعارات المتعلقة بالنادي.

وأضاف طاهر: "اليوم (السبت 12 نيسان أبريل) انتهت الوجبة الأولىمن القمصان في المحافظة، ونحن بانتظار وصول وجبة جديدة حيث ينتظر مئات المشجعينلشراء القمصان والمستلزمات الأخرى للتشجيع".

وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً من الأطفال، حيث تقوم العائلات بشراءملابس النادي لأطفالهم ويرتدوها أثناء مشاهدة المباراة عبر التلفاز أو أثناء لعبهم فيالشوارع.

من جهته، أكد (سيروان علي) أحد مشجعي نادي دهوك لوكالة شفق نيوز: "لقد قمنا بشراءقمصان لكافة أفراد العائلة، ونحن ندعم فريقنا بشدة خلال المباراة النهائية، ونأملالفوز بكأس البطولة".

يذكر أن نادي دهوك سيخوض مباراة تاريخية ضد نادي القادسية الكويتي فينهائي بطولة كاس أبطال الخليج والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي دهوك.