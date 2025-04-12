ترامب يعفي الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والرقائق من الرسوم الجمركية الجديدة

2025-04-12 18:15:38 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سيتم إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لتوجيهات جديدة صادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. تأتي هذه التوجيهات بعد أن فرض ترامب في وقت سابق من هذا الشهر رسومًا جمركية بنسبة 125 على المنتجات الصينية، وهي خطوة كان من شأنها أن تؤثر سلبًا على شركات التكنولوجيا، مثل آبل، التي تُصنّع معظم منتجاتها في الصين. ويسمح ذلك لشركات مثل Apple وDell وHP وغيرها الكثير باستئناف عملياتها التجارية بصورة طبيعية. اتفاق مع الصين وسبق وأن قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الجمعة 11 أبريل نيسان، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب متفائل فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، وهو ما يأتي في ظل تصاعد حرب تجارية بين البلدين. وقالت كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحافي: أوضح الرئيس بشكل تام أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين. وأضافت ليفيت: إذا واصلت الصين الرد، فلن يكون ذلك في صالحها، بحسب وكالة رويترز. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أيضاً أن الرئيس الأميركي يأمل في عقد المزيد من الاتفاقات فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية قبل انتهاء فترة تأجيل تطبيقها البالغة 90 يوماً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام