وزير الصناعة: منافسة المنتج المحلي للبضائع المستوردة صعبة

2025-04-12 19:10:09 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أقرّ وزير الصناعة خالد بتال النجم، اليوم السبت، بصعوبة منافسة المنتج المحلي للبضائع المستوردة من البلدان المجاورة إضافة إلى الصين بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج لديها وارتفاعها في العراق. وقال النجم خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش مؤتمر “الشراكة مع القطاع الخاص” المنعقد في بغداد، “نحن محاطون ببلدان لديها مشاكل اقتصادية”، مؤكدا […]

