اجتماعان في الكرخ والرصافة.. الكهرباء تسابق الصيف بحملات مكثفة
شفق نيوز/ حث وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم السبت، على المثابرةوتنفيذ الأعمال بكفاءة ودقة عالية، لتحسين واقع الكهرباء في العاصمة بغداد قبلحلول فترة الذروة الصيفية.
جاء ذلك خلال تفقد فاضل، محطة صدر القناة التي يجري العمل فيها ضمنحملة فك الاختناقات بالعاصمة بغداد استعداداً للموسم الصيفي المقبل.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"فاضل اطلع خلال زيارته الميدانية على مراحل تنفيذ العمل في المحطة، وحثالعاملين على المثابرة وتنفيذ الأعمال بكفاءة ودقة عالية، مؤكداً على أهمية العملبنظام الشفتات الثلاث لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد".
وأشار البيان، إلى أن "الوزير عقد اجتماعين مهمين، في إطارمتابعته المستمرة لحملة فك الاختناقات الاجتماع الأول في فرع توزيع كهرباء الكرخ،حيث اطلع على نسب إنجاز المشاريع وكمية المواد الداخلة للمخازن لتأمين احتياجاتالحملة، والاجتماع الثاني عقد في فرع توزيع كهرباء الرصافة للغرض ذاته، مما يعكسحرص الوزارة على تحسين واقع الكهرباء في العاصمة قبل حلول فترة الذروةالصيفية".