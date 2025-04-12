2025-04-12 19:27:04 - المصدر: ايشان

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجانب الأمريكي قدم مجهودا كبيرا اليوم لإثبات جديته في المحادثات التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط. وقال عراقجي عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات: “تم تبادل الرسائل 4 مرات بين الطرفين الإيراني والأمريكي عبر الجانب العماني”. وأضاف: “أجرينا مفاوضات غير مباشرة لمدة ساعتين ونصف بوساطة وزير الخارجية العماني”. وتابع: […]

ظهرت المقالة العهد الجديد.. وزير الخارجية الإيراني: الجانب الأمريكي قدّم مجهوداً كبيراً لإثبات جديته بالمحادثات أولاً على ايشان.



