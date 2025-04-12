2025-04-12 19:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل, اليوم السبت, أهمية العمل بنظام الشفتات لتسريع إنجاز محطة صدر القناة استعدادًا للموسم الصيفي.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, تفقد محطة صدر القناة التي يجري ‏العمل فيها ضمن حملة فك الاختناقات في العاصمة بغداد استعدادًا للموسم الصيفي المقبل".وأضاف البيان، أن "الوزير اطلع على مراحل تنفيذ العمل في المحطة, وحث العاملين ‏على المثابرة وتنفيذ الأعمال بكفاءة ودقة عالية", مؤكدًا على، "أهمية العمل بنظام الشفتات الثلاث؛ ‏لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد".وتابع البيان، أن "الوزير عقد اجتماعين مهمين: الأول في ‏فرع توزيع كهرباء الكرخ, حيث اطلع على نسب إنجاز المشاريع وكمية المواد الداخلة للمخازن ‏لتأمين احتياجات الحملة, و الثاني عقد في فرع توزيع كهرباء الرصافة للغرض ذاته, ‏مما يعكس حرص الوزارة على تحسين واقع الكهرباء في العاصمة قبل حلول فترة الذروة ‏الصيفية".