انطلاق فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية

2025-04-12 19:55:03 - المصدر: واع

بابل - واع - محمد الطالبيانطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية، في مدينة بابل الأثرية، تحت شعار "كلنا بابليون"، وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسط حضور ثقافي وفني رفيع، وشخصيات رسمية ودبلوماسية من مختلف دول العالم، في حدث يعيد لهذه الأرض سحرها التاريخي وبريقها الحضاري المتجدد.بدأ منهاج المهرجان باستقبال الضيوف على السجادة الحمراء، حيث اصطف الفنانون والمثقفون والضيوف من داخل العراق وخارجه، تتقدمهم كوكبة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفنون والإعلام.كرم خلال حفل الافتتاح الفنان منير المعاصيري، أحد أبطال الفيلم التاريخي الشهير "الرسالة"، في لفتة رمزية حملت تقديرًا عميقًا لإرثه الإبداعي ومكانته في ذاكرة الفن العربي والعالمي، تلا ذلك الافتتاح الرسمي للمهرجان، الذي انطلق بعزف النشيد الوطني العراقي، قبل أن تتوالى الكلمات الرسمية التي ألقاها ممثلون عن الحكومة، وإدارة المهرجان، وسفراء الدول المشاركة.شهد الحفل تكريم الفائز بـ"جائزة بابل العالمية للمدن الثقافية"، والتي ذهبت إلى "الحي الثقافي – كتارا" في دولة قطر، تكريمًا لإسهاماته الرائدة في دعم المشهد الثقافي العربي، وإرساء نهج متجدد في تعزيز الحوار بين الحضارات.وانطلقت باكورة الفعاليات بعروض موسيقية عالمية شاركت فيها فرق من إسبانيا، تركيا، سويسرا، وفرقة أوركسترا العود العراقية بقيادة الموسيقار مصطفى زاير، إضافة إلى عروض شعرية، تشكيلية، ومعارض كتب وصور فوتوغرافية تستمر طيلة أيام المهرجان.ويستمر المهرجان حتى 19 نيسان الجاري، بمشاركة أكثر من 400 فنان وأديب ومبدع من العراق والعالم، لتقديم فسيفساء من الفنون العالمية والعربية والعراقية، في تظاهرة ثقافية أصبحت تقليدًا سنويًا يعكس روح العراق المتجددة، وحضوره الحي في ذاكرة الفن الإنساني.