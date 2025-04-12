العراق يتطلع لتوسيع التعاون مع فنزويلا في مختلف المجالات

2025-04-12 19:55:10 - المصدر: الفرات نيوز

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم السبت الموافق 12 نيسان 2025، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، السيد إيفان جيل بينتو، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي (adf2025) المنعقد في ولاية أنطاليا التركية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفنزويلا، لاسيما في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ضمن منظمة “أوبك”. كما ناقش الجانبان أهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأسواق النفطية العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

وأعرب فؤاد حسين عن تطلع العراق إلى توسيع التعاون مع فنزويلا، لاسيما في مجال الشركات النفطية والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

من جانبه، أكد السيد إيفان جيل بينتو التزام بلاده بتعزيز الحوار الثنائي، موجهاً دعوة رسمية إلى السيد فؤاد حسين لزيارة فنزويلا، ومعرباً عن ترحيبه بزيارة العاصمة كراكاس في أقرب وقت ممكن لمواصلة النقاش حول آفاق التعاون المشترك.

كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث شدد الجانبان على أهمية اعتماد الحلول السياسية للأزمات، واحترام سيادة الدول.