عملية آمرلي الأمنية شرق صلاح الدين.. تمشيط ميداني واستعداد لمراحل جديدة

2025-04-12 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، بانتهاء المرحلة الأولى من عملية أمنية واسعة نفذتها القوات الأمنية المشتركة في قاطع شرق محافظة صلاح الدين، ضمن استراتيجية جديدة لتأمين محيط بحيرة آمرلي وملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية.

وقال المصدر في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "العملية انطلقت من ثلاثة محاور، وامتدت بعمق تسعة كيلومترات داخل المناطق الواقعة جنوب وغرب بحيرة آمرلي، مرورًا بعدد من القرى المتناثرة والمنحدرات الوعرة القريبة منها"، مبينًا أن "القوات تمكّنت من تحقيق ستة أهداف رئيسية وضعتها القيادة ضمن خطة المرحلة الأولى".

وأضاف أن "العملية انتهت قبل قليل، بعد إتمام عمليات التمشيط وتطهير المناطق المستهدفة، والقطعات بدأت فعليًا بالعودة إلى ثكناتها بعد التأكد من تأمين المحاور الحيوية".

تحرّك استباقي في بيئة معقدة

وأشار المصدر إلى أن العملية جاءت استجابة لتقارير استخبارية تفيد بوجود نشاط متفرق لخلايا نائمة، تستغل تضاريس المنطقة المعقدة، لاسيما قرب البحيرة والمنحدرات المحيطة بها، والتي تشكل بيئة مثالية للاختباء والتنقل السري للعناصر المتطرفة.

وأوضح أن "العملية نُفّذت بحذر وبتنسيق ميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وحدات الجيش والاستخبارات والحشد الشعبي، وسط دعم جوي واستطلاع ميداني، تحسبًا لأي مفاجآت".

رسائل ميدانية واستعداد لمراحل لاحقة

وتُمثّل العملية جزءًا من استراتيجية أمنية أوسع تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على مناطق التماس غير المستقرة شرق صلاح الدين، والتي تقع ضمن خارطة التحركات المتقطعة لتنظيم "داعش"، خاصة في الفجوات الممتدة بين أطراف ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وتؤكد المصادر الأمنية أن المرحلة الثانية من العملية ستُنفذ قريبًا، ضمن خطة متدرجة لتفكيك البيئة الحاضنة وتوسيع الطوق الأمني حول البحيرة، بما يمنع أي إعادة تموضع أو تنشيط محتمل لعناصر الإرهاب في المنطقة.