الجهد الخدمي: نسب إنجاز متقدمة لمشاريع منطقة الحمزة الشرقي في الديوانية

2025-04-12 21:10:02 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأكد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم السبت، وصول أعمال تأهيل عدد من المناطق السكنية في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية، إلى نسب إنجاز متقدمة.وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي عبد الرزاق المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اعمال تأهيل عدد من المناطق السكنية في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية ضمن خطة العام 2024 ، وصلت إلى نسبة إنجاز وصلت إلى 98٪".وأضاف، "أما مشاريع العام 2025 فقد وصلت نسب الإنجاز لحدود 35%".