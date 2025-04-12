وزارة الداخلية: لن نساوم على مصلحة العراق وشعبه

2025-04-12 21:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها لن تساوم على مصلحة العراق وشعبه الكريم، بل تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق ما تصبو إليه.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لا بد أن يدرك الجميع أن الصدق لسان ينطق بالحق، ومن علامات الاتجاه نحو طريق يبشر بالخير وجود المنصفين الذين لم يهادنوا على حساب مصلحة الوطن واستقراره".

وأضاف البيان، أن "وزارة الداخلية تابعت ما جاد به رئيس لجنة النزاهة البرلمانية زياد الجنابي في حديثه عن قيادة وزارة الداخلية وتضحياتها وما قدمته خلال مسيرتها التي تحدت بها الصعاب".

وأكد البيان، أن "الوزارة ما زالت تسير بمنهجين: الأول هو توفير الأمن لجميع المواطنين وفي مختلف مناطق العراق، والثاني هو مواكبة التطور الحاصل في جميع مجالات عملها، وأصبح نجاح مشاريعها نموذجا يحتذى به في العديد من الدول المتقدمة"، مؤكدًا، أن "هناك دولًا أخرى تقصد البلاد من أجل الاطلاع على المشاريع التي نفذتها وزارة الداخلية.

وتابع البيان، أن "وزارة الداخلية اثبتت وفي أكثر من مناسبة أنها لن تساوم على مصلحة العراق وشعبه الكريم، بل تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق ما تصبو إليه بعيدًا عن جميع من يحاول نكران تضحيات رجالها الذين ما زالت دماؤهم الطاهرة تعطر تراب العراق".

وجددت الوزارة، "التأكيد على أن تكون سباقة لخدمة المواطنين، حاملة مكارم الأفعال، وحريصة على تطبيق العدالة".