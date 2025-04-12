2025-04-12 21:10:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، مساء اليومالسبت، أن يوم غد الأحد دوام رسمي في المؤسسات التربوية كافة، فيما وجه وزيرالتربية، إبراهيم نامس الجبوري، المديرين العامين بتشكيل لجان فنية عاجلة لمتابعةقرارات جلسة مجلس الوزراء.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان وردلوكالة شفق نيوز، أن "التربية حريصة على انتظام العملية التعليمية معلنا بأنيوم غد الاحد دوام رسمي في المؤسسات التربوية كافة، وذلك خلال اجتماع موسع عقدهوزير التربية مع قادة المديريات العامة للتربية موجها المديرين العامين بتشكيللجان فنية عاجلة لمتابعة قرارات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة مؤخرا لمناقشة ملفالهيئات التعليمية والتدريسية وحقوقهم الخاصة وتنفيذها بالسرعة الممكنة".

وشهدت عدد من المحافظات العراقية خلال الأسبوعالماضي، احتجاجات واسعة نظمها معلمون وموظفون، يطالبون فيها بتحسين أوضاعهمالمعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي،حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينهاإجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.

وعقد مجلس النواب العراقي، جلسته المخصصةلمناقشة ملف الكوادر التربوية، الخميس الماضي، وفيها أصدر توصيات للحكومة بإرسالقانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود وتعديل سلم الرواتب.