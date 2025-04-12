الثانية خلال ساعات.. إغلاق عيادة أسنان لطبيب عربي "غير مجازة" في البصرة

2025-04-12 21:10:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم السبت، عن إغلاق عيادة أسنان غير مجازةيديرها طبيب سوري الجنسية، وذلك بعد إغلاقها صباح اليوم عيادة وهمية تعمل بالخفاء.

وقال مدير الدائرة عباس التميمي لوكالة شفقنيوز: إن "حملة الدائرة في متابعة المراكز الصحية والصيدليات والعيادات والمحالالتجارية، مستمرة، وأسفرت عن ضبط عيادة أسنان غير مجازة تدار من قبل طبيب أسنانسوري الجنسية، و تم غلق العيادة و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وأضاف، أن "فرق شعبة الرقابة الصحية فيقسم الصحة العامة اتخذت إجراء حازماً بإغلاق معمل مياه مخالف الشروط الصحية فيمنطقة التخزين والتموين، لضمان سلامة المجتمع ومنع المخاطر الصحية المحتملة".

وأردف، أن "الفرق الصحية أغلقت مطعمينأحدهما في قضاء شط العرب والآخر وسط المحافظة لخمسة أيام، مع فرض غرامة قدرها مائةألف دينار، وإصدار عقوبة تحذيرية تواجه بحق المطعم خالف الضوابط الصحية".

وكان التميمي، أفاد صباح اليوم، لوكالة شفقنيوز، عن إغلاق عيادة وهمية في قضاء الزبير غربي المحافظة، حيث كان صاحب العيادةيقوم بصرف أدوية وعلاج حالات مرضية، بالإضافة إلى زرق الإبر وإجراء بعض العملياتالصغرى.

وأضاف التميمي أن "العيادة الوهمية قدافتتحت قبل 15 عاماً"، مبيناً أن "أغلب هذه الإجراءات تأتي بناءً علىبلاغات من المواطنين التي نتابعها وفق القانون، مع تطبيق الإجراءات المتبعة فيالغلق ومصادرة الأدوية والمعدات".

وفي وقت سابق، أعلنت دائرة صحة البصرة، عن غلقومصادرة أجهزة عدداً من الصيدليات والمختبرات والعيادات الطبية لمخالفتها الضوابط.