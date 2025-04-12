نيجيرفان بارزاني يبحث مع مسؤول إيراني التطورات الإقليمية والتعاون بين طهران وأربيل

2025-04-12 21:17:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، معمساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، مساء السبت، التطورات الإقليميةوالدولية الهامة خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المنعقد فيتركيا، وفق ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن المحاور الرئيسية للمحادثاتبين خطيب زاده، ونيجيرفان بارزاني، تمثلت ببحث القضايا المتعلقة بالتعاون بين طهرانوأربيل.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل امسالجمعة الى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، وقد التقىالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري احمد الشرع.

ويُعقد المنتدى برعاية رسمية من الرئيس التركي رجب طيبأردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية التركية، تحت شعار: "التمسك بالدبلوماسية فيعالم منقسم".

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، من 11 - 13 من شهرنيسان/أبريل الجاري، ويشارك فيه نحو أربعة آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها، منبينهم 20 رئيس دولة ورئيس حكومة، و50 وزير خارجية، و70 وزيراً آخر من مختلف الدول،إلى جانب 60 ممثلاً رفيع المستوى عن منظمات دولية.