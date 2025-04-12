2025-04-12 21:17:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، يوم السبت، عن تنفيذ قوات الفرقةالرابعة مشاة، عملية تمشيط عسكرية في مناطق ضمن نطاق عملها، بإشراف قوات التحالفالدولي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية بدأت الساعةالخامسة صباحاً، بقيادة لواء مردان چاوشين مسؤول محور قره تبة، وبإشراف اللواء ركنزاتيار حسن، آمر الفرقة الرابعة مشاة، وبمشاركة ألوية المشاة 9، 22، 32، إلى جانبقوات الكوماندو ووحدات العمليات الخاصة التابعة للأمن في المنطقة.

وشملت العملية مناطق: سد باوشاسوار، قرى بلكي العليا وبلكي السفلى،ومنطقة قوري چاي، التي يُشتبه بوجود أوكار وبقايا لعناصر إرهابية فيها.

وأسفرت العملية عن تدمير عدد من المواقع والمخابئ التي كان يستخدمهاالإرهابيون، وانتهت عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً.