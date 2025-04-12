جماهير ريال مدريد تصدم فينيسيوس

2025-04-12 21:20:02 - المصدر: واع

متابعة – واعاختارت جماهير ريال مدريد في الاستفتاء الذي أجرته صحيفة آس الإسبانية، النجم الفرنسي كيليان مبابي ليكون منفذ ركلات الجزاء في الفريق.وأجرت الصحيفة، استفتاءً بين جماهير ريال مدريد حول من يجب أن يكون المنفذ الأول لركلات الجزاء، بعدما أهدر الفريق أكثر من ركلة خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات.وجاء في المركز الثاني فيدي فالفيردي بعد حصوله على 19% من الأصوات، ثم جود بيلينغهام حصل على 12%، وأخيرًا البرازيلي فينيسيوس جونيور 4%.وكان فينيسيوس أهدر ركلة جزاء خلال مواجهة فالنسيا الأخيرة في "الليغا"، والتي خسرها "الملكي" 1-2.