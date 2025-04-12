2025-04-12 21:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

في مشهد يعكس تنوع المواقف داخل قبة البرلمان، كشف النائب أحمد الشرماني، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، عن تحركات نيابية تهدف إلى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، على الرغم من الاتفاق الأخير الذي توصل إليه قادة ائتلاف إدارة الدولة بعدم إجراء أي تعديلات.

الشرماني أوضح في تصريح لـ”بغداد اليوم” أن “اتفاق قادة الائتلاف لا يلزم جميع النواب، فهناك إرادة لدى عدد منهم، من ضمنهم مستقلون، للمضي بتعديل القانون”، مشيرا إلى أن “البرلمان يمتلك صلاحية إجراء هذا التعديل، لا سيما مع وجود تأييد داخل بعض مكونات الائتلاف نفسه، وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون”.

وأضاف أن “أكثر من مقترح لتعديل القانون مطروح حاليا، ومن المقرر أن تتم مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة عدد من النواب بإحداث تغييرات تصب في مصلحة العملية الانتخابية”.

ويأتي هذا الحراك النيابي في ظل جدل سياسي متواصل حول قانون الانتخابات المعتمد في العراق، والذي أُجريت بموجبه الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقد أقر البرلمان في وقت سابق تعديلات مثيرة للجدل على القانون، تضمنت اعتماد نظام “سانت ليغو” المعدل، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين القوى السياسية، خاصة بين الكتل الكبيرة والمستقلين.

ويُعد قانون الانتخابات من الملفات الشائكة في العملية السياسية العراقية، إذ يُنظر إليه باعتباره مفتاحا لتوازن القوى داخل البرلمان، وأداة رئيسة في رسم خريطة التمثيل الشعبي.

ويشار إلى أن قادة ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الحاكمة كانوا قد أعلنوا في اجتماعهم الأخير اتفاقهم على عدم تعديل القانون، ما يعكس حجم الانقسام الداخلي حتى داخل التحالفات الكبرى، ويضع البرلمان مجددا في قلب معركة تشريعية مفتوحة، وفق ما يرى متتبعون.