بلا ملاحظات جوهرية.. القانون الانتخابي ينجو من مقصلة التعديل

2025-04-12 21:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

في بلد أنهكته الصراعات السياسية والاقتصادية وتثقل كاهل شعبه الهموم اليومية، يبقى الأمل معقودًا على صناديق الاقتراع، علّها تحمل معها بارقة تغيير طال انتظارها العراقيون، الذين لم يفقدوا إيمانهم رغم كل الخيبات، يترقبون موعد الانتخابات وكأنها فرصة جديدة لكتابة فصل مختلف في تاريخ وطنهم الجريح.

لكن خلف الكواليس تدور حسابات معقدة وتُنسج تفاهمات دقيقة بين الكتل السياسية، لا لشيء سوى لضمان إجراء الانتخابات دون تأجيل أو عقبات قد تعيد المشهد إلى نقطة الصفر.

وفي خضم هذا الواقع، خرجت النائب عن تحالف الفتح مديحة الموسوي ، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، لتكشف جانبًا مهمًا من الصورة، موضحة أن قرار عدم تعديل قانون الانتخابات جاء من باب تفادي الانقسامات السياسية التي قد تعصف بموعد الانتخابات المرتقب.

وقالت الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم اتفاق وتوافق على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وطرح هذا الأمر يسبب خلافات سياسية كبيرة، وأي تأخير في تشريع التعديل سيؤثر على الانتخابات وموعدها، ولهذا الاتفاق جاء بالمضي بنفس القانون الذي أُجريت فيه انتخابات مجالس المحافظات".

وأضافت أن "الكل مع إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المعلن من قبل الحكومة العراقية، ولا تريد الكتل والأحزاب أي تأخير لهذا الموعد بسبب الخلافات على تعديل القانون، خاصة وأن القانون الانتخابي ليس عليه أي ملاحظات جوهرية، وهو معدل مؤخراً، وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات دون أي اعتراض سياسي عليه في حينها".

وفي الخميس، (10 نيسان 2025)، اتفق ائتلاف إدارة الدولة على إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا للقانون الحالي ومن دون تعديل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الاعتيادي، في القصر الحكومي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، واستذكر الائتلاف الذكرى السنوية لسقوط النظام الديكتاتوري في 9 نيسان 2025، واستشهاد السيد الشهيد محمد باقر الصدر، مثمناً التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي بكل أطيافه في مقارعة الديكتاتورية."

وأضاف، أن "ائتلاف إدارة الدولة رحب بقرار الحكومة بإعلان موعد إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025، وفقًا للقانون الحالي وبدون أي تعديل"، داعياً أبناء الشعب العراقي إلى "استثمار هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار ممثلين لهم".

وشدد الائتلاف على "الحق الدستوري والقانوني للتظاهر والتعبير عن الرأي، مثمناً استجابة الحكومة والجهات ذات الصلة لمطالب المتظاهرين"، مؤكداً "أهمية إكمال الإجراءات القضائية والقانونية بشأن حادثة وفاة المواطن بشير خالد ومحاسبة المقصرين".

كما ناقش الائتلاف "بشكل مفصل الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، والوقوف بوجه أي تحديات ربما تنتج عن انخفاض أسعار النفط، ومعالجة ذلك عبر حلول صحيحة ومستدامة، داعياً وسائل الإعلام والقوى السياسية وجميع الفعاليات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضايا الوطنية المشتركة والمصالح العليا للبلاد".

واستعرض الائتلاف الوضع الأمني العام في المنطقة والعالم والتدابير اللازمة التي يتخذها العراق لمواجهة ما يفرزه أي تغيير سياسي أو أمني في المنطقة والعالم.

وكان مجلس الوزراء قد صوت الثلاثاء، على تحديد 11 تشرين الثاني 2025، موعد إجراء الانتخابات التشريعية.