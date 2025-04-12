2025-04-12 21:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الفنزويلي،إيفان جيل بينتو، يوم السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وكراكاس فيمجال الطاقة، والتجارة، والاستثمار، وأهمية التنسيق لدعم استقرار الأسواق النفطيةالعالمية.

جاء ذلك خلال لقاء حسين مع إيفان جيل بينتو على هامش مشاركتهما فيأعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025) المنعقدفي ولاية أنطاليا التركية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"اللقاء جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفنزويلا،لاسيما في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، في إطار العلاقات التاريخية التيتجمع البلدين ضمن منظمة (أوبك)".

وأضاف البيان، "كما ناقش الجانبان أهمية التنسيق المشترك لدعماستقرار الأسواق النفطية العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة علىحد سواء".

وأعرب حسين، عن "تطلع العراق إلى توسيع التعاون مع فنزويلا،لاسيما في مجال الشركات النفطية والقطاعات الاقتصادية الواعدة"، مؤكداً"أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين".

من جانبه، أكد إيفان جيل بينتو، بحسب البيان، التزام بلاده بتعزيزالحوار الثنائي، موجهاً دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة فنزويلا، ومعرباً عنترحيبه بزيارة العاصمة كراكاس في أقرب وقت ممكن لمواصلة النقاش حول آفاق التعاونالمشترك.

كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأمريكااللاتينية، حيث شدد الجانبان على أهمية "اعتماد الحلول السياسية للأزمات،واحترام سيادة الدول"، وفق البيان.