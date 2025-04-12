الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة العربية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب حول العالم
فيديو | عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب حول العالم
نسخ الرابط
2025-04-12 22:20:02 - المصدر: قناة العربية
موضوعات ذات صلة
فيديو | أذرع إيران "معطلة".. النائب اليساري يتحدث عن التصعيد والتحرش بأمريكا!
فيديو | اعترافات من الهامش.. شهادات صادمة من ضحـ.ـايا وتجار السمّ في الشارع العراقي | غير ...
فيديو | اراس حبيب: كنت اتحدث مع عدي صدام بالهاتف بصفة "تاجر جكاير" لجمع المعلومات
فيديو | جرت مباحثات مع عمان قبل المحادثات غير المباشرة مع واشنطن
فيديو | قراءة عسكرية.. جيش الاحتلال يوسع عملياته في حيي التفاح والدرج في مدينة غزة
فيديو | مجزرة الدجيل.. عندما قرر صدام اعدام ١٤٨ من الاهالي | سنوات العبث مع سنان باسم
فيديو | جمار مع ابو حسنين الربيعي - الشاعر عدنان البركي | 2025/4/12
فيديو | شرطة الانبار تشن حملة على الخادشين للذوق العام عبر مواقع التواصل