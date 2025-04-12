الشرطة يخطف نقاط صدارة دوري نجوم العراق

2025-04-12 22:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز‏ فريق الشرطة على ضيفه النجف، بهدف دون رد،في آخر مباريات الجولة 27 لدور النجوم العراق لكرة القدم

المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي عند الساعةالـ7:30 مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل جاء في الدقيقةالثانية عن طريق سجاد جاسم.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاءصافرته معلناً عن نهاية المباراة بفوز الشرطة وخطفه ثلاث نقاط ثمينة جعلته بصدارةترتيب فرق دوري نجوم العراق .

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 56 بالمركز الأول،بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 33 بالمركز 15 .