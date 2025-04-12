النفط: مشروع تطوير حقل أرطاوي يسير وفق جدوله الزمني المحدد

2025-04-12 22:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أعلنت وزارة النفط، يوم السبت، عن عقدها اجتماعها التاسع مع ممثلي شركتي توتالإنرجي وقطر للطاقة، بشأن مشروع تنمية الغاز في حقل أرطاوي، مؤكدة أن المشروع يسيروفق جدوله الزمني المحدد.

وقالت الوزارةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لجنةالإدارة المشتركة لمشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي، عقدت اجتماعهاالتاسع برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، وبحضور وكيل الوزارةلشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل ومدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم ومديرعام دائرة العقود والتراخيص البترولية باسم طاهر، بالإضافة إلى ممثلين عن شركتي توتال إنرجي الفرنسية وقطر للطاقة ووكيلالوزارة لشؤون الغاز".

وأضافت أن "وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج،أكد أن المشروع يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، وأن المرحلة الأولى من مشروعاستثمار الغاز المعجل بطاقة (50) مليون قدم مكعب قياسي باليوم، ستدخل حيز التنفيذ قريباً، وبما يسهم في تقليل حرق الغاز وتحويله إلى طاقة تدعم قطاعالكهرباء في البلاد".

وتابع أن "المشروع يتضمن تطوير حقل أرطاوي لزيادة الطاقة الإنتاجيةللنفط بمعدل (210) آلاف برميل يومياً، ومشروع ماء البحر لمعالجة مياه البحر وتعويضالضغط المستنزف في مختلف الحقول النفطية، وبطاقة تصميمية تبلغ (7.5) مليون برميليومياً وبطاقة تشغيلية( 5 )ملايين برميل".

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع ناقش مشروعالطاقة الشمسية الذي يعد من أهم المشاريع في الشرق الأوسط، بطاقة 1000 ميغاواط علىأربع مراحل، حيث ستعطي المرحلة الأولى ثمارها أواخر عام 2025 بطاقة 250 ميغاواط".

من جانبهم، أكد البيان أن "ممثلي شركتيتوتال إنرجي الفرنسية وقطر للطاقة، أعربا عن تقديرهم للجهود الحكومية والوزارية فيتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح المشروع".

يُذكر أن مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقلأرطاوي يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منالغاز وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيقالتنمية المستدامة.