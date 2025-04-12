تحديد موعد الكلاسيكو في نهائي كأس الملك

2025-04-12 22:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، المقرر إقامتها في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد بلغ الدور النهائي عقب التغلب على سوسيداد في الدور السابق، بينما فاز برشلونة على أتلتيكو في نصف النهائي.

وقرر الاتحاد الإسباني إقامة المباراة يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري، في تمام الساعة الـ10 مساء بالتوقيت المحلي (الساعة ال11 مساء بتوقيت السعودية).

ويقام نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، وذلك للعام السادس على التوالي.

وسيكون هذا تاسع نهائي يقام في عاصمة إقليم الأندلس، التي تعتبر المقر الرسمي للمباراة النهائية حتى عام 2025.





